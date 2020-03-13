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Общество | В Пензе комиссия посетила условно осужденных граждан

13.03.2020|16:10
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В четверг, 12 марта, в Ленинском районе Пензы комиссия проверила условия жизни восьми граждан, приговоренных к условному лишению свободы.

В рейд вышли представители администрации, уголовно-исполнительной инспекции, полиции, а также социальные работники. Они побывали на улицах Ставского, Пушкина, Ключевского, Кураева, Кирова и Володарского.

С каждым осужденным проводилась профилактическая беседа о недопустимости повторного преступления. При необходимости им предлагались лечение у нарколога, помощь в трудоустройстве и медико-социальной реабилитации, доводилась информация о вакансиях.

Кроме того, участники рейда вручили каждому из посещенных пензенцев памятки о соблюдении требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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