13.03.2020 | 15:23

В пятницу, 13 марта, Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев отмечает 50-летний юбилей.

Александр Михайлович Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. Окончил среднюю школу № 56. Во время учебы в школе занимался в секции парашютного спорта.

Свой первый полет в космос Самокутяев совершил в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС с 4 апреля по 16 сентября 2011 года. Его работа в целом длилась в течение 164 суток 5 часов 41 минуты 19 секунд.

Указом Президента Российской Федерации Александру Самокутяеву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В 2016 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Александр Самокутяев с позывным «Тарханы» совершил два космических полета общей продолжительностью в 331 сутки. Он дважды выходил в открытый космос. Его позывной - «Тарханы».

В январе 2017-го Самокутяев возглавил Пензенское землячество, а в апреле того же года был уволен из отряда космонавтов по состоянию здоровья.

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