13.03.2020 | 15:39

В ООО «Горводоканал» разработали план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона на 2020-2024 годы.

Главный управляющий директор Юрий Ильин обратил внимание на то, что средства, собранные от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и платы за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, имеют целевой характер и будут направлены на проектирование реконструкции очистных сооружений канализации.

В план снижения сбросов включены мероприятия по проектированию реконструкции очистных сооружений канализации Пензы (их стоимость - около 150 млн рублей), а также собственно реконструкция сооружений механической и биологической очистки сточных вод.

Сейчас документация находится на согласовании в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

«Реконструкция очистных сооружений канализации - наше приоритетное направление развития. Как социально ответственное предприятие, горводоканал уделяет особое внимание вопросам экологии, и те средства, которые мы получаем от предприятий за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, будут направлены непосредственно на реализацию мер по улучшению экологической обстановки», - отметил Юрий Ильин.

Общая стоимость мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона согласно разработанному плану - около 215 млн рублей.