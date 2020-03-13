13.03.2020 | 09:38

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин поздравил пензенцев с Днем работников ЖКХ, который отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В этот день чествуют тех, кто своим трудом создает необходимые условия для комфортной жизни горожан.

«Уважаемые работники и ветераны коммунального хозяйства! Примите искреннюю признательность за профессионализм и преданность профессии, за ежедневный и круглосуточный труд, умение самоотверженно решать сложные задачи.

Сегодня перед работниками ЖКХ стоят важные задачи по внедрению ресурсосберегающих технологий, повышению надежности инженерной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг для населения.

Искренне желаю вам успехов и удачи в достижении намеченных целей, неиссякаемой энергии и безаварийной работы. Пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие. Крепкого здоровья, всех благ и отличного праздника!» - говорится в тексте поздравления.