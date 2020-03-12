12.03.2020 | 18:01

Оставить заявку на отлов бродячих собак, позвонив в городское управление ЖКХ, больше нельзя. С 2020-го изменился порядок работы с безнадзорными животными. Теперь принимают только письменные заявления от жителей. Также момент, когда пса или кошку забирают с улицы, должен фиксироваться на видео, и хранится такая запись три года. Животное обязаны чипировать.

О новых правилах говорили на заседании комиссии пензенской думы.

«Помещение, которое используется для временного содержания и карантина, оснащено боксами всего лишь на 28 животных. Этого достаточно?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«Рассматривается вопрос дооснащения существующего пункта передержки и его переоборудования в приют для безнадзорных животных», - пояснил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Виталий Кузькин.

Необходимо финансирование, чтобы привести это помещение в соответствие с действующими нормативами.

Все расходы по отлову и содержанию безнадзорных псов и кошек, их эвтаназии оплачиваются не из городского бюджета - субвенции поступают из областной казны. В прошлом году Пенза на эти цели получила 1 миллион 91 тысячу рублей.

«Подвергнуто эвтаназии и утилизировано 561 безнадзорное животное, что на 15% выше показателя 2018 года», - отчитался Виталий Кузькин.

«В 2019 году два муниципальных контракта были подписано в связи с бешенством, объявленном в Пензенской области. Все остальные животные в соответствии с муниципальным контрактом проходят 10-дневный карантин», - сообщил директор МУП по очистке города Сергей Старостин.

«Законодательством запрещено захоронение животных в землю. Почему так - я не знаю. Прописано, что запрещено», - заявил заместитель начальника Управления ветеринарии Пензенской области Александр Котин.

С начала 2020-го поступило уже 120 обращений от жителей, требующих убрать бродячих собак с улиц города, которые в определенные сезоны начинают вести себя агрессивно. В Бессоновке, по информации из социальных сетей, на днях пес набросился на мальчика. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.