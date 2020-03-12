12.03.2020 | 13:18

Житель Белинского района через суд добился от Управления ЖКХ Пензы возмещения ущерба, причиненного упавшим деревом.

28 августа 2019 года мужчина припарковал свой Chevrolet Lacetti у дома на улице Лядова в областном центре. На автомобиль рухнул тополь. Дерево повредило капот, крышу и раму, крышку багажника, двери и другие элементы.

Автовладелец подал иск, в котором просил взыскать с Управления ЖКХ Пензы стоимость восстановительного ремонта (более 150 000 рублей) и расходы, связанные с рассмотрением дела.

Представитель ответчика, в свою очередь, утверждал: дерево не было сухим, его повалил сильный ветер. Тем не менее суд встал на сторону истца.

В Пензе контроль и координацию работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений, в том числе и отдельно стоящих деревьев, осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства города. Следовательно, оно ненадлежащим образом ухаживало за тополем, который обрушился на машину.

Ответчик представил метеопрогноз на тот день, опубликованный на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области. Однако служители Фемиды не сочли его доказательством непогоды на момент падения дерева, поскольку он носил предположительный характер. Других сведений о состоянии погоды в то время представлено не было.

«В итоге суд вынес решение о возложении на ответчика обязанности возместить истцу материальный ущерб. Ответчик подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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