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Общество | В пензенском ботаническом саду распустились подснежники

11.03.2020|19:06
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Казалось бы, только в сказке цветами ходят не вовремя. Однако весной 2020-го свершилось чудо - точь-в-точь как у Самуила Маршака в «Двенадцати месяцах». В пензенском ботаническом саду распустилось диковинное растение.

«По-латыни оно называется галантус, по-русски - подснежник. Подснежниками называют многие растения, есть целая группа, но галантус - самый первый и все-таки настоящий подснежник», - сообщила директор пензенского ботанического сада Марина Ростовцева.

Весеннее пение счастливых птиц разбудило первые цветы только в ботаническом саду. На других открытых территориях Пензенского региона этого представителя флоры вряд ли встретишь. Жизнь - это не сказка.

«В нашей природе чаще называют подснежниками прострел весенний, или сон-траву. Это такие мохнатенькие сине-фиолетовые цветочки, их часто собирают и продают. Это нежелательно делать ни с какими подснежниками, потому что многие из них - в Красной книге. Они нещадно истребляются», - заявила Марина Ростовцева.

Галантус, он же подснежник, тоже занесен в Красную книгу. Собирать его запрещено законом.

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