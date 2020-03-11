11.03.2020 | 09:42

Представители пензенской прокуратуры обнародовали результаты проверок работы судебных приставов-исполнителей. В 2019 году было выявлено 331 нарушение (годом ранее - 263). К дисциплинарной ответственности привлекли 33 лица, возбудили одно уголовное дело.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, в числе нарушений - несоблюдение сроков возбуждения исполнительных производств и вручения должникам соответствующих постановлений. Выявлены факты, когда производства оканчивали преждевременно, а с розыском имущества должников, его арестом и оценкой, напротив, затягивали.

«Массовый характер носили нарушения сроков перечисления денежных средств взыскателям, а также длительное непринятие решений о временном ограничении права на выезд должника за пределы Российской Федерации», - уточнила Светлана Артамонова.

Кроме того, приставы не контролировали поступление сведений по запросам в банковские, кредитные и иные организации, не рассчитывали задолженности по алиментам, не устанавливали имущественное положение неплательщика, не обращали взыскание на их имущество и заработную плату.

Были выявлены и другие оплошности в работе.

«Мерами реагирования прокуроры добивались устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь», - резюмировала Светлана Артамонова.

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