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Общество | В Пензе назвали среднюю зарплату работников культуры

11.03.2020|14:29
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В 2019 году Управление культуры Пензы заработало 144,62 млн рублей, что на 3,76 процента больше, чем в 2018-м. Об этом начальник структуры Вера Фейгина сообщила на заседании комиссии городской думы в среду, 11 марта.

Деньги поступают от организации и проведения платных мероприятий, выставок, продажи билетов на спектакли, концерты, реализации животных в зоопарке, оказания дополнительных платных образовательных услуг, работы кружков.

«Никаких долгов ни по заработной плате, ни по кредиторской задолженности у нас нет», - подчеркнула Вера Фейгина.

По ее словам, в 2020 году на возглавляемую ею отрасль из городского бюджета выделен 681 млн рублей. Средняя зарплата работников культуры составляет 27 970, педагогов - 28 934 рублей. Средний возраст людей, занятых в отрасли, составляет 40 лет.

«Мы не сидим на месте, участвуем во всех возможных грантах и конкурсах, где можно получить софинансирование», - добавила Вера Фейгина.

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Гость|11.03.2020 14:56|

а чёж я в музеи получаю 6700 а

Гость|11.03.2020 15:00|

Вот,потому,что:

Гость писал(a):

я в музеи

Гость|11.03.2020 15:01|

нихерасе, вы там деньги гребете... еще и у вас, работников культуры, хватает наглости заявлять о низких зарплатах... да вы совсем зажрались! нехристи.

Гость|11.03.2020 15:02|

ты не в.фейгина

Гость|11.03.2020 15:07|

В коммуналке живёт вдова и три шалавы. В среднем все проститутки...

Гость|11.03.2020 15:16|

Если верить фото,то фальшивками выдают зарплаты?

Гость|11.03.2020 15:17|

Средний гражданин этой страны имеет одну грудь и одно яичко имеет чуть более одной сиськи и чуть менее половины МПХ

Гость|11.03.2020 15:34|

уборщица получает 5000, а вера 200 000, средняя 102 500, и смысл в этой средней зп?? кому она нужна эта статистика?????

Гость|11.03.2020 15:54|

penzainform.ru писал(a):

ставляет 27 970, педагогов - 28 934 рублей
Если с каждой отрасли убрать всего по первой сотне безумно хорошо оплачиваемых бездельников, то данная средняя сумма опустится до 19 т руб.

Имя: Гость
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