11.03.2020 | 14:29

В 2019 году Управление культуры Пензы заработало 144,62 млн рублей, что на 3,76 процента больше, чем в 2018-м. Об этом начальник структуры Вера Фейгина сообщила на заседании комиссии городской думы в среду, 11 марта.

Деньги поступают от организации и проведения платных мероприятий, выставок, продажи билетов на спектакли, концерты, реализации животных в зоопарке, оказания дополнительных платных образовательных услуг, работы кружков.

«Никаких долгов ни по заработной плате, ни по кредиторской задолженности у нас нет», - подчеркнула Вера Фейгина.

По ее словам, в 2020 году на возглавляемую ею отрасль из городского бюджета выделен 681 млн рублей. Средняя зарплата работников культуры составляет 27 970, педагогов - 28 934 рублей. Средний возраст людей, занятых в отрасли, составляет 40 лет.

«Мы не сидим на месте, участвуем во всех возможных грантах и конкурсах, где можно получить софинансирование», - добавила Вера Фейгина.

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