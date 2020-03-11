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Общество | В Кузнецке будут искать беременных, пострадавших от работодателей

11.03.2020|09:04
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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил активнее защищать женщин, чьи права были нарушены недобросовестными работодателями. Вопрос был озвучен во время оперативного совещания, состоявшегося в местной мэрии во вторник, 10 марта.

«Мы проводили перед праздниками мероприятия с молодыми семьями, и выплывает такая проблема, когда женщина остается один на один со своей радостью-проблемой: когда ребенок рождается, а она не трудоустроена официально. Ни декретных ей, ни чего хорошего», - констатировал Златогорский.

Точно оценить, насколько это распространенная проблема, чиновники пока не могут. Однако мэр Кузнецка поручил выявлять все такие факты.

«На этих работодателей надо выходить и душевно с ними беседовать, пока по-хорошему. Это неправильно, это не по-божески, не по-человечески, когда человек на тебя корячится, работает, а ты о нем не заботишься. Там и трудовые нормы нарушаются: вместо того чтобы уйти в декрет, она чуть ли не на рабочем месте рожает», - пояснил Златогорский.

«Если по-хорошему не будут понимать, будем по-плохому объяснять: прокурора попросим подключиться», - пригрозил мэр.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость|11.03.2020 09:39|

В Кузнецке будут искать беременных, пострадавших от работодателей

Зачётный заголовок,наводит на мысли о Вайнштейне.

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