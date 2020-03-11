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Общество | Управление культуры Пензы попросили серьезно отнестись к коронавирусу

11.03.2020|15:11
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В среду, 11 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы во время отчета начальника управления культуры Веры Фейгиной зашла речь о коронавирусе.

«Сейчас в мире тяжелая ситуация, отменяются массовые мероприятия. У нас какая ситуация? Что делается? Какова статистика?» - поинтересовался депутат Сергей Лукичев.

«Слава богу, пока такой статистики нет. Два последних совета директоров мы посвящали проработке этих моментов и на сегодня оставили внутришкольные (если школа не на карантине) мероприятия и мероприятия в центрах», - ответила руководитель управления.

Сергей Лукичев счел, что к ситуации следует подходить более ответственно.

«Масок в аптеках нет, мы опять полагаемся на добрый случай. Надо исходить из ситуации, которая сложилась в Италии, там отношение оказалось настолько неграмотное и безответственное, что полстраны в карантине», - подчеркнул депутат.

Народного избранника поддержал коллега Дмитрий Акимов. По его мнению, управление культуры должно подходить к ситуации во всеоружии, но при этом не сеять лишнюю панику.

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Гость|11.03.2020 15:31|

блаблаблаблабла, маску себе оставьте господин лукичев.... она еще никому не помогла....

Гость|11.03.2020 15:35|

Малица наверна нада? Можа пронесёт?

Гость|11.03.2020 15:46|

Гость писал(a):

Малица наверна нада? Можа пронесёт?
ага и крёстный ход замутить, службы во здравие, преклонение гастролирующим мощам из Италии, причастие, ну в общем всё то, что обеспечивает большое скопление народа, в массе своей пожилого с ослабленным иммунитетом.

Имя: Гость
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