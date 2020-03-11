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Общество | Пензяка встревожили пожарные машины возле старинного здания библиотеки

11.03.2020|11:49
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В среду, 11 марта, возле старого корпуса Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова, расположенного на улице Белинского, горожанин запечатлел пожарные машины и людей в спецодежде.

Фотографии он выложил в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«В библиотеке им. Лермонтова что-то случилось», - написал автор снимков.

Некоторые из пользователей предположили, что в учреждении культуры произошло ЧП, однако выяснилось, что это не так. Как оказалось, в библиотеке проводили пожарно-тактические занятия сотрудники ПСЧ № 3.

«На таких занятиях сотрудники в соответствии с поставленной вводной отрабатывают действия по тушению условного пожара и спасению людей, а также проверяют работоспособность наружного противопожарного водоснабжения», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|11.03.2020 12:03|

и что, торговый центр РПЦ рядом уже не защищает от пожара?

или в библиотеке нет иконики неопалимая купина?

Гость|11.03.2020 12:35|

в историческом здании замечательный музей - Музей книги военных лет. Интересные документы военного времени, арти-факты поискового отряда Вездеход, экскурсоводы симпатичные.

Гость|11.03.2020 12:45|

И зачем так врать ? Меня это не встревожило . Меня просто вштырило по полной . Да гори оно всё синем пламенем .

Имя: Гость
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