11.03.2020 | 13:09

59-летний житель Наровчатского района подвергся уголовному преследованию за то, что запустил малька в пруд и организовал платную рыбалку.

Мужчина является хозяином плотины водоема, а пруд взял в аренду индивидуальный предприниматель. Летом 2019 года сельчанин решил организовать платную рыбалку, для чего и запустил малька.

Его действия не понравились арендатору водоема, он счел, что хозяин плотины мешает его бизнесу. В итоге в августе на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»).

«В сентябре дело направили в суд. Однако в действиях подсудимого не нашли состава преступления. Как объяснил эксперт Роспотребнадзора, малька в пруд мог запустить каждый, а конкретных действий, которые препятствовали деятельности арендатора водоема, в обвинительном заключении не было указано», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Наровчатского районного суда.

В ноябре 2019 года уголовное дело в отношении сельчанина было прекращено. А бывший подсудимый подал иск к Министерству финансов РФ, потребовав 500 000 рублей компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, и возмещения 10 000 рублей, потраченных на представителя.

Свое требование мужчина объяснил тем, что за четыре месяца, пока длилось дознание и разбирательство, его здоровье пошатнулось. Обострились хронические заболевания, его лечили кардиологи, а затем провели операцию на сердце.

Служители Фемиды учли характер перенесенных мужчиной нравственных страданий, состояние его здоровья, а также требования разумности и определили размер компенсации морального вреда в 80 000 рублей.

Также сельчанину возместят расходы на представителя.

«Ранее судом было принято решение о возмещении мужчине имущественного вреда, причиненного в ходе уголовного судопроизводства, а именно расходов на оплату услуг адвоката в период дознания и судебного разбирательства в общем размере 25 000 рублей», - добавили в пресс-службе.

Пока решение не вступило в силу.

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