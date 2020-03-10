10.03.2020 | 17:26

Министерство образования Пензенской области завершило цикл выездных семинаров, на которых обсуждались объективность при проведении ОГЭ, ЕГЭ и всероссийских проверочных работ и их итоги.

Совещания прошли во всех 30 муниципальных образованиях Пензенской области, участие приняли 3 160 педагогов.

«Был проведен анализ результатов и их динамика по каждому району за три года. Важно было выделить слабые места в организации подготовки школьников по отдельным предметам. Это позволит скорректировать работу учителей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Особое внимание уделялось школам с необъективными результатами ВПР. В 2019 году таких школ в регионе отмечено 11 (2,7% общего количества). Акцент сделали на заданиях с наиболее низким процентом выполнения, а также тех, которые вызвали затруднения у учеников школ в конкретных районах. После этого были разработаны адресные рекомендации по профессиональному саморазвитию педагогов и совершенствованию индивидуальной работы учителей с учениками.

«Результат проведенной работы покажут итоги выполнения школьниками Пензенской области ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году», - добавили в министерстве.

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