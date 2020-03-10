Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  82.04  |  $  72.11

Общество | В Пензенской области разобрали ошибки педагогов на школьных экзаменах

10.03.2020|17:26
Печать

Министерство образования Пензенской области завершило цикл выездных семинаров, на которых обсуждались объективность при проведении ОГЭ, ЕГЭ и всероссийских проверочных работ и их итоги.

Совещания прошли во всех 30 муниципальных образованиях Пензенской области, участие приняли 3 160 педагогов.

«Был проведен анализ результатов и их динамика по каждому району за три года. Важно было выделить слабые места в организации подготовки школьников по отдельным предметам. Это позволит скорректировать работу учителей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Особое внимание уделялось школам с необъективными результатами ВПР. В 2019 году таких школ в регионе отмечено 11 (2,7% общего количества). Акцент сделали на заданиях с наиболее низким процентом выполнения, а также тех, которые вызвали затруднения у учеников школ в конкретных районах. После этого были разработаны адресные рекомендации по профессиональному саморазвитию педагогов и совершенствованию индивидуальной работы учителей с учениками.

«Результат проведенной работы покажут итоги выполнения школьниками Пензенской области ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году», - добавили в министерстве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте