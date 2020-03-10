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Общество | В Кузнецке могут открыть новый транспортный маршрут

10.03.2020|15:27
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На оперативном совещании, прошедшем во вторник, 10 марта, в администрации Кузнецка, много внимания было уделено наведению порядка на улицах.

«Погода способствует тому, чтобы начать работы по благоустройству города: идет активное таяние, появляющийся мусор надо оперативно убирать»,- подчеркнул мэр Сергей Златогорский. По его словам, в уборке территорий должны участвовать сотрудники не только бюджетных, но и коммерческих предприятий.

Управлению ЖКХ поручено проинспектировать центр города, чтобы обязать подрядчика устранить ямы в асфальте по гарантийным обязательствам. А компания «Зеленый город» должна уже сейчас озаботиться посадочным материалом для озеленения улиц и разбивки цветников.

Также на планерке обсуждался грядущий ремонт дорог. Размещены аукционы на отбор подрядчика по асфальтированию улиц Пензенской и Гражданской, назначены торги на ямочный ремонт. Кроме того, на экспертизу достоверности переданы документы на улицы Маяковского, Республики и Тухачевского. Контракты заключат в первой декаде апреля.

«В связи с ремонтом улицы Тухачевского Сергей Златогорский поручил рассмотреть возможность закольцовки данного района и провести переговоры с перевозчиками по организации нового маршрута», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

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Гость|10.03.2020 15:44|

Вы прям пугаете. Мы думали ещё одну церковь.

Гость|10.03.2020 15:48|

Дилижанс-2 ?

Гость|10.03.2020 15:49|

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке могут открыть новый транспортный маршрут
Вы лучше напишите когда в Пензе с транспортных маршрутов уберут маршрутки и закупят новые троллейбусы.

Гость|10.03.2020 16:19|

Дворовую территорию на Победе асфальтируйте! Грязи по колено.

Гость|10.03.2020 16:43|

Дворовую территорию на Победе асфальтируйте! Грязи по колено

это обязанность жильцов вообще-то, заниматься со своей управляйкой придомовой территорией. не знал?

Имя: Гость
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