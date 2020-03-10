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Общество | Мусульмане Пензы попросили найти участок для строительства новой мечети

10.03.2020|09:41
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Представители Духовного управления мусульман Пензенской области попросили губернатора Ивана Белозерцева о выделении земельного участка для строительства новой мечети.

Текст послания, направленного главе региона, опубликован на официальном сайте организации.

В письме говорится, что в Пензе сейчас насчитывается более 30 тысяч коренных мусульман. Часть из них вместе с четырьмя имамами покинули единственную действующую мечеть Пензы (Соборную) - историческое здание на улице Бакунина.

«Сейчас наша организация вынуждена арендовать часть здания Культурно-просветительского центра имени Хабиб Джамал Тенишевой (ул. Урицкого, 6) для совершения повседневных и праздничных богослужений. Сюда приходят сотни мусульман, чтобы слушать проповеди высококвалифицированных имамов. Однако это здание не может вместить всех желающих», - говорится в обращении к губернатору.

По мнению авторов послания, многие приверженцы ислама «лишены возможности в полной мере реализовывать свои конституционные права на свободу совести».

«Недостаток официальных мечетей ведет к образованию неформальных групп мусульман и неподконтрольных проповедников, что противоречит политике России в области государственно-конфессиональных отношений и может стать причиной развития нетрадиционных для нашей страны религиозных направлений», - констатируется в письме.

В связи с этим Ивана Белозерцева попросили рассмотреть возможность выделить участок земли для строительства небольшой мечети в одном из микрорайонов Пензы (ГПЗ-24 или в Запрудном).

«Мы искренне надеемся на положительный ответ от правительства Пензенской области», - сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман.

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Источник — фото dumpo.ru
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Гость|10.03.2020 09:49|

penzainform.ru писал(a):

«лишены возможности в полной мере реализовывать свои конституционные права на свободу совести».
Если считаете, что Ваши права нарушены, обращайтесь за их защитой в суд. (из стандартных ответов прокуратуры)

Гость|10.03.2020 09:51|

Только не в Запрудном

Гость|10.03.2020 09:53|

ВЫ ТУ С НАЧАЛО ДОСТРОЙТЕ!!!ПРОСЯТ ОНИ!!!

Гость|10.03.2020 09:54|

На проспекте Победы мечеть достройте. Чем она не устраивает?

Гость|10.03.2020 09:55|

«Недостаток официальных мечетей ведет к образованию неформальных групп мусульман и неподконтрольных проповедников.ПРОЩЕ ГОВОРЯ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ!!!

Гость|10.03.2020 09:59|

Да прям на площади перед Желтым домом.

Гость|10.03.2020 10:01|

Почему на ЦНТИ не достроят никак?! Одну мечеть не могут достроить уже много лет... Почему из центральной мечети ушли? Всем людям там удобно было...

Гость|10.03.2020 10:01|

НА МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА НУЖНО СТРОИТЬ,рядом с историческим зданием старой мечети.

Гость|10.03.2020 10:06|

penzainform.ru писал(a):

может стать причиной развития нетрадиционных для нашей страны религиозных направлений»
На это статья есть. Типа хотим и все а не то тогда типа нетрадиционные течения. Это не письмо, а ультиматум. Капризы.

Гость|10.03.2020 10:08|

Гость писал(a):

На проспекте Победы мечеть достройте. Чем она не устраивает?
Пензе вовсе не приятно строить многотысячный муравейник внутри города. Сосредоточение в одном месте огромных масс по одному религиозному признаку выглядит необоснованно и угрожающе. Это была бы сегрегация населения по религии. Пусть обучают новых проповедников. Пусть молятся в разных местах рассредоточенно, как это делают христиане в своих разных храмах.

Тем более, что Пророк говорил о месте молитвы как о коврике под коленями мусульманина в пустыне, а не о большой мечети в большом городе.

Гость|10.03.2020 10:09|

Гость писал(a):

НА МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА НУЖНО СТРОИТЬ,рядом с историческим зданием старой мечети.
Почему на рынке, тогда уж на Советской площади, рядом а колокольня одна пусть будет. То мулла покричит, то звонарь постучит в колокол, места хватит.

Имя: Гость
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