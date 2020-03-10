10.03.2020 | 09:41

Представители Духовного управления мусульман Пензенской области попросили губернатора Ивана Белозерцева о выделении земельного участка для строительства новой мечети.

Текст послания, направленного главе региона, опубликован на официальном сайте организации.

В письме говорится, что в Пензе сейчас насчитывается более 30 тысяч коренных мусульман. Часть из них вместе с четырьмя имамами покинули единственную действующую мечеть Пензы (Соборную) - историческое здание на улице Бакунина.

«Сейчас наша организация вынуждена арендовать часть здания Культурно-просветительского центра имени Хабиб Джамал Тенишевой (ул. Урицкого, 6) для совершения повседневных и праздничных богослужений. Сюда приходят сотни мусульман, чтобы слушать проповеди высококвалифицированных имамов. Однако это здание не может вместить всех желающих», - говорится в обращении к губернатору.

По мнению авторов послания, многие приверженцы ислама «лишены возможности в полной мере реализовывать свои конституционные права на свободу совести».

«Недостаток официальных мечетей ведет к образованию неформальных групп мусульман и неподконтрольных проповедников, что противоречит политике России в области государственно-конфессиональных отношений и может стать причиной развития нетрадиционных для нашей страны религиозных направлений», - констатируется в письме.

В связи с этим Ивана Белозерцева попросили рассмотреть возможность выделить участок земли для строительства небольшой мечети в одном из микрорайонов Пензы (ГПЗ-24 или в Запрудном).

«Мы искренне надеемся на положительный ответ от правительства Пензенской области», - сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман.

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