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Общество | Конфеты «Чуча» получили высокие отзывы на дегустации в Москве

10.03.2020|17:48
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Конфеты «Чуча» завоевали признание за пределами Пензы и области. Это подтверждается мнением профессионалов - участников одной из самых престижных ежегодных выставок, собирающей в столице только лучшие и авторитетные российские и иностранные предприятия пищевой промышленности.

«На прошедшей в Москве международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» кондитерская фабрика Sweet Life, находящаяся в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, представила свою продукцию. В рамках дегустации с участием представителей зарубежных и отечественных фирм конфеты «Чуча» получили высокие отзывы за свои вкусовые качества и яркую современную упаковку», - сообщила директор по продажам компании «Свитлайф маркет» Наталья Скопич.

Обертка привлекает внимание не только юных любителей сладостей, но и взрослых. Одного только взгляда на изображение популярного телевизионного персонажа достаточно, чтобы поднять настроение.

Конфеты «Чуча» - одна из последних разработок кондитерской фабрики Sweet Life.

«Для производства данной конфеты используется натуральное сырье, которое поставляет предприятие нашей области», - пояснила технолог фабрики Елена Рожина.

Конфеты «Чуча» - это лакомство, которое превратит любое чаепитие в веселый праздник. Приобрести их можно в магазинах города.

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Гость|10.03.2020 18:44|

Вот только в Пензе от них бы стошнило.

Гость|10.03.2020 18:45|

Почему в рекламе чуча на Пензенском ТВ используют радугу - символ ЛГБТ?

По незнанию или умышленно?

Гость|10.03.2020 18:58|

Одного не пойму,что может связать питерскую компанию Sweet Life с нищим регионом?Дешёвые рабы?

Гость|10.03.2020 19:12|

Собирайтесь девки в кучу

Я вам чучу отчебучу.

Гость|10.03.2020 19:18|

Такие вкусняшки,что приходиться тратиться на рекламу,вот такая бредчтина.

Гость|10.03.2020 19:38|

Всё равно наша Пензенская кондитерская фабрика лучше ,как ни как а ей 95 лет,а Мокшан пусть сначала опыт наработает.

Гость|10.03.2020 19:49|

Наш Мокшан,самый мокшанистый Мокшан. Мы молоды и амбициозны

Гость|10.03.2020 19:51|

А вот Чучмокшу если задумать?

Имя: Гость
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