10.03.2020 | 17:48

Конфеты «Чуча» завоевали признание за пределами Пензы и области. Это подтверждается мнением профессионалов - участников одной из самых престижных ежегодных выставок, собирающей в столице только лучшие и авторитетные российские и иностранные предприятия пищевой промышленности.

«На прошедшей в Москве международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» кондитерская фабрика Sweet Life, находящаяся в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, представила свою продукцию. В рамках дегустации с участием представителей зарубежных и отечественных фирм конфеты «Чуча» получили высокие отзывы за свои вкусовые качества и яркую современную упаковку», - сообщила директор по продажам компании «Свитлайф маркет» Наталья Скопич.

Обертка привлекает внимание не только юных любителей сладостей, но и взрослых. Одного только взгляда на изображение популярного телевизионного персонажа достаточно, чтобы поднять настроение.

Конфеты «Чуча» - одна из последних разработок кондитерской фабрики Sweet Life.

«Для производства данной конфеты используется натуральное сырье, которое поставляет предприятие нашей области», - пояснила технолог фабрики Елена Рожина.

Конфеты «Чуча» - это лакомство, которое превратит любое чаепитие в веселый праздник. Приобрести их можно в магазинах города.

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