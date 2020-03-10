10.03.2020 | 11:02

С потеплением на улице в адрес ресурсоснабжающей организации все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, жалобы на так называемые перетопы.

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поясняет, что подача теплоносителя в централизованную систему отопления ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком и в зависимости от температуры наружного воздуха.

Создать более комфортную «погоду» в отдельно взятом доме, сократить расход тепла и, как следствие, уменьшить платежи за отопление можно. Эта процедура проводится в тепловом пункте каждого МКД, выполнение работ по энергосбережению входит в круг обязанностей сотрудников управляющих компаний или ТСЖ и осуществляется по заявкам жителей с учетом особенностей каждого конкретного дома, либо данные работы производятся автоматически при наличии соответствующего оборудования в МКД.

Для максимального энергосбережения необходимо выполнить комплекс мероприятий, главное из которых - оснащение теплового узла многоквартирного дома оборудованием с автоматическим регулированием подачи тепла. Установка погодозависимой автоматики сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период. Самый заметный эффект она дает в межсезонье - на старте и при окончании сезона.

Регулировочное оборудование позволяет оптимизировать температуру в помещениях, а значит, исключить «перетопы» осенью и весной и наиболее эффективно и рационально использовать тепловую энергию в самый холодный период сезона.

Такими устройствами оснащены не все многоквартирные дома. Решение об их приобретении и использовании принимается на собрании собственников. Там же определяется уровень необходимой температуры в квартирах.

«На монтаж комплекса сейчас можно получить до 80% компенсации из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Любой активный председатель ТСЖ, руководитель управляющей компании, старший по дому может получить поддержку на проведение энергосберегающих мероприятий во время капитального ремонта дома», - отметил директор Пензенского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Павел Овчаров.

По его словам, наибольший результат дает установка оборудования погодного регулирования, замена и утепление труб отопления и горячего водоснабжения, повышение теплозащиты крыши и окон в подъездах, теплоизоляция фасадов, уплотнение наружных входных групп с установкой дублирующих дверей, отсекающих холодный воздух.

Кроме того помогает сберечь тепло установка автоматических дверных доводчиков. Затраты на любое из перечисленных мероприятий и даже весь комплекс работ по энергосбережению позволяет компенсировать реализация проекта финансовой поддержки энергоэффективного капремонта.

Согласно нормативам в жилых комнатах температура должна быть не ниже 18 градусов. Ночью - с 0:00 до 5:00 - допускаются отклонения в меньшую сторону от нижней границы диапазона, но не более чем на три градуса. Для угловых квартир минимальная температура должна быть не ниже 20 градусов.

Обращения по некомфортной температуре энергетики просят оформлять через свои управляющие компании или по телефону контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.