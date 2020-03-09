09.03.2020 | 16:47

Ее поздравляют и в День защитника Отечества, и в самый женский праздник. Причем девушке в форме и с собакой 8 марта повышенное внимание коллег. Юлия Якушова работает в мужском коллективе, в отдельной роте патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пензе, она полицейский кинолог.

«С детства я мечтала работать в полиции, на тот момент это милиция была, я в 2007 году пришла после окончания университета. И хотела работать с собаками, а желательно - все это совместить. Лишь спустя 10 лет, в 2017 году, освободилась должность кинолога и, естественно, я изъявила желание быть кинологом. Теперь вот у меня есть четвероногий напарник», - рассказала Юлия Якушова.

За ней закреплены две собаки - немецкие овчарки. Одна, Глейси, специализируется на поиске взрывчатых веществ. Другая, точнее другой - Тайфун, работает по следу. Первая досталась девушке в возрасте года с небольшим, с ней они ездили на курсы в Уфу. Там Юлия и постигла мастерство дрессировки.

«Тайфуна дали двухмесячным щенком. Я с ним сама занималась, его дрессировала, ставила по направлению следа», - добавила она.

Мужской свою профессию Юлия не считает. Важно обладать определенными качествами.

«Нужно быть терпеливыми с собаками, нужно любить собаку прежде всего. Это терпение, терпение и терпение в процессе дрессировки собаки. Все не получается с первого раза. Как говорится, и Москва не один день строилась. Так же и с собакой. Это постепенное, планомерное обучение», - пояснила кинолог.

А потом ежедневное повторение пройденного.

«Нельзя ее одергивать, нельзя на нее кричать - можно сорвать собаку, тогда она уже откажется работать. Все обучение собаки должно проходить на позитиве», - выразила уверенность Юлия.

Несмотря на серьезные задачи, стоящие перед ней и ее четвероногими друзьями.

Обеспечение общественной безопасности, порядка, пресечение административных правонарушений и преступлений - вот их служебные обязанности. Девушки - полицейского кинолога и ее питомцев.

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