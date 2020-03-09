09.03.2020 | 16:17

На стадионе никого не видно. Лишь единицы приходят на «Локомотив», чтобы поупражняться. А ведь молодеющему микрорайону нужен современный спортивный объект. Пусть и не заново отстроенный, а модернизированный.

О том, есть ли будущее у «Локомотива», говорили на выездном совещании чиновники городской администрации. На официальном сайте мэрии привели слова Андрея Лузгина.

«Этот район мы будем развивать, планируем построить второй корпус к 26-й школе, необходимо заниматься и стадионом - готовьте концепцию, какой должна быть будущая тренировочная база», - отметил он.

«У нас же это новый мэр города, у него, видимо, понимание того, что спорт, физкультура для здоровья значимое дело. И он решил посмотреть, что здесь можно сделать, на этой территории», - предположил житель г. Пензы Вячеслав Миляев.

«Локомотив» был построен в 60-е годы прошлого столетия и, казалось бы, замер в той эпохе. Пожалуй, лишь пластиковые кабинки напоминают о том, что жизнь продолжается и без перемен не обойтись.

«На повороте года 3-4-5 назад положили асфальт. А если пройти дальше - там ХХ век», - пояснил мужчина.

При желании, конечно, можно и по таким дорожкам бегать. На футбольном поле, когда наступает благоприятный период для занятий под открытым небом, тренируются воспитанники спортивной школы. Зимой же там делают трассу для картингистов.

Как один из вариантов может появиться крытый манеж. Пока это лишь задумки. Для того чтобы стадион «Локомотив» привести в порядок, нужно уже выделять средства на проектно-сметную документацию, к 2022 году она должна быть готова, приводят слова мэра на сайте администрации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.