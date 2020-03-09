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Общество | Мэр Пензы Андрей Лузгин поставил задачу заняться стадионом «Локомотив»

09.03.2020|16:17
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На стадионе никого не видно. Лишь единицы приходят на «Локомотив», чтобы поупражняться. А ведь молодеющему микрорайону нужен современный спортивный объект. Пусть и не заново отстроенный, а модернизированный.

О том, есть ли будущее у «Локомотива», говорили на выездном совещании чиновники городской администрации. На официальном сайте мэрии привели слова Андрея Лузгина.

«Этот район мы будем развивать, планируем построить второй корпус к 26-й школе, необходимо заниматься и стадионом - готовьте концепцию, какой должна быть будущая тренировочная база», - отметил он.

«У нас же это новый мэр города, у него, видимо, понимание того, что спорт, физкультура для здоровья значимое дело. И он решил посмотреть, что здесь можно сделать, на этой территории», - предположил житель г. Пензы Вячеслав Миляев.

«Локомотив» был построен в 60-е годы прошлого столетия и, казалось бы, замер в той эпохе. Пожалуй, лишь пластиковые кабинки напоминают о том, что жизнь продолжается и без перемен не обойтись.

«На повороте года 3-4-5 назад положили асфальт. А если пройти дальше - там ХХ век», - пояснил мужчина.

При желании, конечно, можно и по таким дорожкам бегать. На футбольном поле, когда наступает благоприятный период для занятий под открытым небом, тренируются воспитанники спортивной школы. Зимой же там делают трассу для картингистов.

Как один из вариантов может появиться крытый манеж. Пока это лишь задумки. Для того чтобы стадион «Локомотив» привести в порядок, нужно уже выделять средства на проектно-сметную документацию, к 2022 году она должна быть готова, приводят слова мэра на сайте администрации.

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Гость|09.03.2020 19:15|

Еще бы мер обратил внимание на велотрек Сатурн, в следующим гону 40 лет,пора и кап. ремонту настала.

Гость|09.03.2020 19:50|

К 2022 должна быть готова сметная документация или уже готовый стадион? Чую будет как обычно у нас в Пензе. А так хорошая идея. Сам там бегаю

Гость|09.03.2020 19:53|

постелить искусственную поляну, мягкие дорожки на месте , где раньше был каток, а теперь парковка - сделать клетки, как в семейном, и вход со стороны домов, чтоб люди приходили бегали и занимались физкультурой. А сколько места там , где проходит выставка собак и пляжный футбол. Район перевоплотится, это будет огромное подспорье для микрорайона , для вовлечения детей в спорт

Гость|09.03.2020 19:55|

вид из окон домов - удручающий, в ссср. Сделайте для людей, для детишек, им там выйти некуда, до того же стадиона дойти надо обходить километр. ПУсть занимаются спортом, гимнастикой, футболом, теннисом, просто бегают.

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