07.03.2020 | 16:43

Если раньше дети собирали неподвижные конструкторы, то теперь создают умные машины. Свои изобретения более 100 ребят из Пензы продемонстрировали на конкурсе «Робот лайф». Среди номинаций - новая, «Баскетбол».

Юные Кулибины мастерили специальное устройство, способное забрасывать мяч в кольцо.

За машинами участников внимательно наблюдал Степа Конкин. Он должен был тоже показать возможности своего робота.

«Не очень легко его было строить. Он всегда падал, и мы приделали балки, чтобы не падал. Сейчас мне страшновато, потому что будет очень много участников. У них очень сильные роботы, и они, думаю, победят», - отметил мальчик.

Участие в турнире приняли школьники от 7 до 17 лет - новички и более опытные конструкторы. Для каждого - свой уровень сложности.

«Робот - это кто? Помощник. Они должны придумать, для чего он нужен, сконструировать его. На самом деле не все так просто - они приобретают опыт», - пояснила педагог дополнительного образования центра «Звездный» Анна Лобанова.

Одну номинацию посвятили 75-летию Победы. У малышей даже получилось что-то похожее на танк Т-34.

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