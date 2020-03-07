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Общество | В Каменском районе назвали победителей конкурса «Педагог года»

07.03.2020|17:52
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За людьми, которые воспитывают подрастающее поколение, - будущее. В Каменском районе прошел конкурс «Педагог года», в котором приняли участие работники как средних учебных заведений, так и дошкольных.

«Учителя и воспитатели проходили отбор в своих образовательных организациях, чтобы принять участие в муниципальном этапе. Как правило, эти участники - самые смелые, яркие, творческие, активные люди, которые не побоялись предъявить свой педагогический опыт на суд профессионального жюри и всего педагогического сообщества», - сообщила начальник отдела образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

За звание лучшего боролись четыре педагога дошкольного образования и восемь учителей школ.

Оксана Фомина - преподаватель физкультуры с 15-летним стажем.

«В таком мощном конкурсе я участвую в первый раз, но у меня хорошая команда, которая помогала мне подготовиться и к мастер-классу, и к уроку. Без них бы не было такого выступления», - рассказала она.

«Хочется отметить, что есть педагоги с большим опытом, это отрадно, но есть и молодые педагоги, которые ни разу не стояли на сцене, не предъявляли себя именно в конкурсе профессионального мастерства. Поэтому, полагаю, конкурс будет полезен всем», - подчеркнула Елена Коняшкина.

Победителями стали учитель русского языка и литературы каменской школы № 2 Лариса Павлова и воспитатель местного детского сада № 3 Наталья Афонина.

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