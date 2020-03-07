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Общество | Пензенских женщин-полицейских поздравили с 8 Марта

07.03.2020|17:12
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По случаю 8 Марта в полиции пели даже следователи. Милых дам здесь принято поздравлять концертом, организованным собственными силами, с участием сотрудников различных подразделений - талантов много. Хвалили представительниц прекрасного пола в первую очередь за профессиональные успехи.

«Не представляю, как в наших условиях, при тех функциях, которые вы сегодня выполняете, которые еще не все сотрудники-мужчины готовы выдержать, когда на вас еще лежат семейные обязанности, воспитание детей, вы все это успеваете? Одному богу известно», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

В органах внутренних дел Пензенской области служит более тысячи представительниц прекрасного пола. У многих из них выходных по случаю международного женского праздника нет.

«Чтобы в эти дни вы почувствовали на себе наибольшее внимание и заботу мужчин, и чтобы таких дней у вас было как можно больше», - пожелал Сергей Щеткин.

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Гость|07.03.2020 18:53|

"Любовь похожая на сон" - это ужасно господа.Зачем орать? Нет голоса,спой тихую-спокойную песню. Подсказать некому?

Остальные выступления хороши. Спасибо.

Имя: Гость
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