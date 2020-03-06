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Общество | В Пензе студентов и преподавателей научили красиво выглядеть

06.03.2020|18:47
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Главный тренд нового сезона - разумное потребление. Этот термин используют стилисты, когда пытаются объяснить, что мода не бежит семимильными шагами, а, наоборот, идет медленно и с ней вполне можно дружить.

«Когда тенденции меняются, но не глобально от сезона к сезону, они видоизменяются. Я сегодня буду говорить про индивидуальный стиль. Мы включаем некоторые тренды, но остаемся собой», - рассказала имидж-стилист Оксана Сергацкова.

Проект «По одежке встречают» прошел в ПензГТУ уже во второй раз. В честь 8 Марта организовали серию мастер-классов от профессионалов моды, красоты и стиля.

«Это служит подарком для наших сотрудников, для студенток - так называемая весенняя перезагрузка. Весна - это время перемен и обновления для женщин. Обновление происходит как на эмоциональном, физическом фоне, так и в сфере красоты», - отметила организатор проекта Светлана Ковалева.

Казалось бы, многие советы можно получить в модных журналах и интернете, но живое общение с бьюти-специалистами ничего не заменит.

«Сам формат мероприятия интересный. Собираются студенты и преподаватели в неформальной обстановке, где могут обсудить женские радости, поделиться опытом, хитростями.

Например, как быстро трансформировать свой рабочий внешний вид, чтобы потом вечером сходить в театр или просто погулять с друзьями», - пояснила студентка Ольга Серебрякова.

В завершении теоретическую часть подкрепили практическими занятиями, чтобы затем уверенно шагнуть в весну.

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Гость|06.03.2020 19:27|

Дефффчонки! Губы утки - отстой трассовый.

Гость|06.03.2020 20:03|

Господи. До боли знакомо.

Гость|06.03.2020 23:14|

Разумное потребление? Это от нищеты?

Гость|07.03.2020 01:44|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
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