06.03.2020 | 18:47

Главный тренд нового сезона - разумное потребление. Этот термин используют стилисты, когда пытаются объяснить, что мода не бежит семимильными шагами, а, наоборот, идет медленно и с ней вполне можно дружить.

«Когда тенденции меняются, но не глобально от сезона к сезону, они видоизменяются. Я сегодня буду говорить про индивидуальный стиль. Мы включаем некоторые тренды, но остаемся собой», - рассказала имидж-стилист Оксана Сергацкова.

Проект «По одежке встречают» прошел в ПензГТУ уже во второй раз. В честь 8 Марта организовали серию мастер-классов от профессионалов моды, красоты и стиля.

«Это служит подарком для наших сотрудников, для студенток - так называемая весенняя перезагрузка. Весна - это время перемен и обновления для женщин. Обновление происходит как на эмоциональном, физическом фоне, так и в сфере красоты», - отметила организатор проекта Светлана Ковалева.

Казалось бы, многие советы можно получить в модных журналах и интернете, но живое общение с бьюти-специалистами ничего не заменит.

«Сам формат мероприятия интересный. Собираются студенты и преподаватели в неформальной обстановке, где могут обсудить женские радости, поделиться опытом, хитростями.

Например, как быстро трансформировать свой рабочий внешний вид, чтобы потом вечером сходить в театр или просто погулять с друзьями», - пояснила студентка Ольга Серебрякова.

В завершении теоретическую часть подкрепили практическими занятиями, чтобы затем уверенно шагнуть в весну.

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