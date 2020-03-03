03.03.2020 | 13:24

29 февраля стало в Пензенской области последним днем сезона охоты на диких животных с применением огнестрельного оружия.

С 1 января сотрудники регионального минлесхоза выявили 79 нарушений охотничьего законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность. В правоохранительные органы сдано 3 изъятых охотничьих ружья.

Кроме того, выявлено 6 вопиющих случаев незаконной добычи животных: четырех лосей, двух кабанов и восьми косуль, в том числе с применением снегоходной техники.

За браконьерство грозит уголовная ответственность - штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Нарушение сроков охоты влечет лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет и штраф на должностных лиц в размере от 35 000 до 50 000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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