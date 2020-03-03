03.03.2020 | 11:23

В понедельник, 2 марта, Арбитражный суд Пензенской области вынес решение в отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии.

Нарушение выявили представители регионального минсельхоза, проверившие соблюдения правил розничной продажи спиртного в селе Чемодановка Бессоновского района. Комиссия изъяла 27 бутылок водки и спиртосодержащей жидкости, а также составила протокол на владельца торговой точки.

Арбитражный суд оштрафовал коммерсанта на 250 тысяч рублей. Находившаяся в продаже алкогольная продукция будет направлена на уничтожение.

«Продолжает свою работу горячая линия. По номеру телефона 8 (8412) 56-33-08 можно оставить сообщение о фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, а также информацию о местах продажи снюсов», - напомнили в областном министерстве сельского хозяйства.

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