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Общество | У кузнецкого предпринимателя изъяли 66 тысяч пачек сигарет

03.03.2020|15:09
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«В ходе обысковых мероприятий было изъято более 66 000 пачек сигарет с признаками контрафактности. На пачках отсутствует акцизная марка установленного образца», - рассказал сотрудник полиции.

Как только полицейские получили информацию, что в Кузнецке мужчина ведет нелегальную торговлю табачными изделиями, сразу проверили ее.

«Установлено, что данный гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и ведет свою предпринимательскую деятельность как на территории города, так и на территории Кузнецкого района», - сообщил начальник полиции ОМВД РФ по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

Продукцию он хранил и дома, и в различных торговых точках. По некоторым данным, завозили ее из Республики Беларусь.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление каналов поставки. Назначены исследования на установление стоимости изъятой табачной продукции, по результатам которой будет назначено и принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщил Сергей Загорнов.

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