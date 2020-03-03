03.03.2020 | 15:09

«В ходе обысковых мероприятий было изъято более 66 000 пачек сигарет с признаками контрафактности. На пачках отсутствует акцизная марка установленного образца», - рассказал сотрудник полиции.

Как только полицейские получили информацию, что в Кузнецке мужчина ведет нелегальную торговлю табачными изделиями, сразу проверили ее.

«Установлено, что данный гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и ведет свою предпринимательскую деятельность как на территории города, так и на территории Кузнецкого района», - сообщил начальник полиции ОМВД РФ по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

Продукцию он хранил и дома, и в различных торговых точках. По некоторым данным, завозили ее из Республики Беларусь.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление каналов поставки. Назначены исследования на установление стоимости изъятой табачной продукции, по результатам которой будет назначено и принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщил Сергей Загорнов.

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