Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  73.68  |  $  66.46

Общество | В Пензе 29 февраля стало днем рождения нескольких малышей

02.03.2020|11:27
Печать

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения обнародовала данные о том, сколько малышей родилось в Пензе 29 февраля.

В особенный день, который бывает раз в четыре года, в городском родильном доме и перинатальном центре свет увидели 11 новых жителей области.

Первой в 0:25 появилась девочка. Вес малышки составил 3 килограмма 570 граммов, рост – 53 сантиметра. У роженицы это первый ребенок.

Всего в этот день специалисты помогли появиться на свет восьми девочкам и трем мальчикам.

«Теперь 29 февраля в их семьях всегда будет радостным», - отметили в пресс-службе министерства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 11:46|

Бедные дети. Полноценно ДР отмечать раз в 4 года, да и вообще говорят, не особо удача таких жалует.

Гость|02.03.2020 12:45|

это ложь, эти дети одаренные ведь они родились в день "Вий" зависит от генов, может быть чикатило или последний Папа Римский.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте