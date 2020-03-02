02.03.2020 | 11:27

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения обнародовала данные о том, сколько малышей родилось в Пензе 29 февраля.

В особенный день, который бывает раз в четыре года, в городском родильном доме и перинатальном центре свет увидели 11 новых жителей области.

Первой в 0:25 появилась девочка. Вес малышки составил 3 килограмма 570 граммов, рост – 53 сантиметра. У роженицы это первый ребенок.

Всего в этот день специалисты помогли появиться на свет восьми девочкам и трем мальчикам.

«Теперь 29 февраля в их семьях всегда будет радостным», - отметили в пресс-службе министерства.

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