02.03.2020 | 11:40

В понедельник, 2 марта, на видеоконференции с главами администраций районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев завел речь о подарках, вручаемых ветеранам в преддверии 75-летия Победы.

В одной из соцсетей ему пришло сообщение от недовольной жительницы региона, бабушке которой - участнице тыла - принесли из администрации Козловского сельсовета Белинского района медаль, 12 конфет и пачку чая. Подарок, мягко говоря, выглядел несолидно.

«Да, конфеты нестандартные, большие, наверное со своей фабрики. Но хочу обратить внимание глав районов: при вручении награды участникам войны, участникам трудового фронта, если готовите подарок, то готовьте как положено, чтобы не обижать людей.

Если бы вы вручили медаль и принесли цветы, наверное, это было бы даже лучше. Поэтому найдите возможность, чтобы внимание людям было, они этого заслуживают», - призвал Иван Белозерцев руководителей органов местного самоуправления.

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