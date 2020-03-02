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Общество | Чиновников призвали не обижать ветеранов при вручении подарков

02.03.2020|11:40
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В понедельник, 2 марта, на видеоконференции с главами администраций районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев завел речь о подарках, вручаемых ветеранам в преддверии 75-летия Победы.

В одной из соцсетей ему пришло сообщение от недовольной жительницы региона, бабушке которой - участнице тыла - принесли из администрации Козловского сельсовета Белинского района медаль, 12 конфет и пачку чая. Подарок, мягко говоря, выглядел несолидно.

«Да, конфеты нестандартные, большие, наверное со своей фабрики. Но хочу обратить внимание глав районов: при вручении награды участникам войны, участникам трудового фронта, если готовите подарок, то готовьте как положено, чтобы не обижать людей.

Если бы вы вручили медаль и принесли цветы, наверное, это было бы даже лучше. Поэтому найдите возможность, чтобы внимание людям было, они этого заслуживают», - призвал Иван Белозерцев руководителей органов местного самоуправления.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.03.2020 11:52|

Эт чо, в Манджурии вон пошел ветеран на вручение в школу и все... Пропал человек.

Гость|02.03.2020 12:20|

Две женщины пришли вручать медаль соседке.

А у нее только что сын умер, сама с кровати уже не встает.

И эти две дамы стучатся соседям с вопросом "Как нам можно вручить медаль?"

За бесстыдство себе медаль вручите, Белозерцев!

Эти старики на за такое будущее воевали, а вы только и делаете, что пиаритесь на их подвиге своей мерзкой показухой!

Гость|02.03.2020 12:39|

Дали бы каждому жителю Пензенской области по тысячи мы бы помянули погибших не вернувшийся с Великой отечественной войны.

Имя: Гость
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