01.03.2020 | 10:04

В селе Радищево Кузнецкого района закончился капитальный ремонт Дома культуры. Об этом в субботу, 29 февраля, на своей странице в Twitter сообщил глава региона Иван Белозерцев.

«Посетили учреждение. Созданы хорошие условия для детей и взрослых. Готовится к установке звуковое оборудование», - написал губернатор.

К посту он прикрепил снимки, запечатлевшие обновленное здание и помещения.

Дом культуры в населенном пункте, где проживает около 1 200 человек, находился в аварийном состоянии более 15 лет. В августе 2019 года специалисты приступили к ремонту. Они заменили полы и потолок, электрические, канализационные и водопроводные сети, заново отделали помещения.

Деньги на работы были выделены из федерального бюджета, добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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