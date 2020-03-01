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Общество | В селе Радищево откроет свои двери отремонтированный Дом культуры

01.03.2020|10:04
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В селе Радищево Кузнецкого района закончился капитальный ремонт Дома культуры. Об этом в субботу, 29 февраля, на своей странице в Twitter сообщил глава региона Иван Белозерцев.

«Посетили учреждение. Созданы хорошие условия для детей и взрослых. Готовится к установке звуковое оборудование», - написал губернатор.

К посту он прикрепил снимки, запечатлевшие обновленное здание и помещения.

Дом культуры в населенном пункте, где проживает около 1 200 человек, находился в аварийном состоянии более 15 лет. В августе 2019 года специалисты приступили к ремонту. Они заменили полы и потолок, электрические, канализационные и водопроводные сети, заново отделали помещения.

Деньги на работы были выделены из федерального бюджета, добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость|01.03.2020 10:31|

Удивляюсь целеустремлённости и неутомимости нашего дорогого И.А.Белозерцева!!!

Всё держит под контролем и веде успевает. Честь и хвала!!!

Равняться нужно на таких людей и подчинённым брать с него пример,тогда область будет во всём на первом месте в РФ.

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