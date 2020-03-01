Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 мар 2020|15:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Общество | Пензенцы отмечают широкую Масленицу в парке Белинского

01.03.2020|14:07
Печать

В воскресенье, 1 марта, в парке имени В. Г. Белинского в Пензе развернулись масленичные гулянья. Множество горожан пришло проводить зиму, поесть блинов и повеселиться.

Праздник начался в 12:00. Пензенцы наслаждаются выступлениями лучших творческих коллективов города, гуляют среди палаток, торгующих пловом, пирогами, чаем, сладостями. Большие очереди выстроились за шашлыком и в кассу аттракционов.

Аллея мастеров в этом году расположилась у здания планетария, рядом с памятником В. И. Ленину. Умельцев не так много. Они предлагают горожанам купить кукол, изделия из дерева, вязаные. Среди предметов на продажу выставлен портрет Николая II.

Установлен в парке и столб. Ловкие и смелые мужчины на глазах у огромной толпы, подбадривающей их криками и аплодисментами, пытаются добраться до самого верха, чтобы получить ценный приз. Удается это далеко не каждому.

Веселье и гулянья будут продолжаться до самого вечера. Сожжение чучела Масленица запланировано на 19:00. Красочное зрелище неизменно привлекает большое количество горожан. После этого праздник продолжится танцевальным марафоном на сцене парка.

Всего в Пензенской области проводы зимы развернутся на 77 площадках. В областном центре, помимо ЦПКиО имени В. Г. Белинского, праздник сейчас проходит в Детском парке на улице Кронштадтской (11:00-17:00), Комсомольском парке (11:00-17:00), Заре (начало в 11:00).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|01.03.2020 14:36|

penzainform.ru писал(a):

Среди предметов на продажу выставлен и портрет Николая II.
Вот каким боком отрекшийся от престола и бросивший Россию здесь оказался?

Гость|01.03.2020 14:37|

Сборище скрепных идиотов.

Гость|01.03.2020 14:45|

Так масленица 22 марта в день равноденствия по правильному.Попы все праздники славян переворошили и даты перепутали.Масленица и пасха это две разные сказки.Даже язычники были умнее,они привязывали свои праздники к определённым приметам и к определённому времени.

Гость|01.03.2020 15:14|

Иван на столб не лазил ?

Гость|01.03.2020 15:17|

penzainform.ru писал(a):

поесть блинов и повеселиться.
Оголодали?

Гость|01.03.2020 15:20|

Всё смешалось в рф и язычество и правславие и царь и ленин. Только заброшенный планетарий отражает истинное лицо страны сейчас

Гость|01.03.2020 15:21|

Ленину показать принесли Николая 2. Но он остался равнодушен печально взирая на жрущий блины народ.

penzainform.ru писал(a):

портрет Николая II.

Гость|01.03.2020 15:22|

Все как в Незнайка на Луне. Остров дураков, где веселились до окончательной деградации. Все прогуляли и профутболили, пенсию,конституцию, сменяемость власти

Гость|01.03.2020 15:27|

Гость писал(a):

Всё смешалось в рф и язычество и правславие и царь и ленин. Только заброшенный планетарий отражает истинное лицо страны сейчас
С 1 МАРТА В ЕВРОПЕ(ДЛЯ НАЧАЛА ЛЮКСЕМБУРГ) ВВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И ЭЛЕКТРИЧКАХ.

Гость|01.03.2020 15:52|

Гость писал(a):

ВВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
До 15_летия В.И. Ленина (22апреля) могли бы и у нас это сделать или только 22 апреля во время голосования так будет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте