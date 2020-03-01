01.03.2020 | 14:07

В воскресенье, 1 марта, в парке имени В. Г. Белинского в Пензе развернулись масленичные гулянья. Множество горожан пришло проводить зиму, поесть блинов и повеселиться.

Праздник начался в 12:00. Пензенцы наслаждаются выступлениями лучших творческих коллективов города, гуляют среди палаток, торгующих пловом, пирогами, чаем, сладостями. Большие очереди выстроились за шашлыком и в кассу аттракционов.

Аллея мастеров в этом году расположилась у здания планетария, рядом с памятником В. И. Ленину. Умельцев не так много. Они предлагают горожанам купить кукол, изделия из дерева, вязаные. Среди предметов на продажу выставлен портрет Николая II.

Установлен в парке и столб. Ловкие и смелые мужчины на глазах у огромной толпы, подбадривающей их криками и аплодисментами, пытаются добраться до самого верха, чтобы получить ценный приз. Удается это далеко не каждому.

Веселье и гулянья будут продолжаться до самого вечера. Сожжение чучела Масленица запланировано на 19:00. Красочное зрелище неизменно привлекает большое количество горожан. После этого праздник продолжится танцевальным марафоном на сцене парка.

Всего в Пензенской области проводы зимы развернутся на 77 площадках. В областном центре, помимо ЦПКиО имени В. Г. Белинского, праздник сейчас проходит в Детском парке на улице Кронштадтской (11:00-17:00), Комсомольском парке (11:00-17:00), Заре (начало в 11:00).

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