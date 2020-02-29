29.02.2020 | 11:12

В воскресенье, 1 марта, в 11:00 в Пензенской духовной семинарии пройдет концерт, посвященный окончанию масленичной недели.

Организаторы праздника - воскресная школа при семинарии, лаборатория актерского мастерства «Первая скрипка» и некоммерческие организации «Квартал Луи» и «Пензенские лучики».

«В постановках примут участие ребята с ограниченными возможностями, занимающиеся в двух театральных студиях. Одна из них, «Солнечная театральная студия», была создана в 2017 году организациями «Пензенские лучики» и «Первая скрипка». Вторая - студия при «Доме Вероники», где занимаются дети с ограниченными возможностями», - рассказала заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина.

После концертной программы гостей ждет чаепитие. Также на празднике пройдет ярмарка, на которой воспитанники воскресной школы представят свои поделки.

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