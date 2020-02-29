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Общество | В Пензе молодые машинисты посостязались в управлении локомотивом

29.02.2020|16:24
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«Управление локомотивом» - так называется одна из компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

На базе колледжа транспортных технологий конкурсанты соревновались в обслуживании механического оборудования электровоза. Важно все: работа колесных пар, сцепок вагонов, тормозов состава, даже оказание первой медицинской помощи. И все же главное - умение вести огромную и сложную машину. Испытания проходили на тренажере.

«Конкурсанты отрабатывают режимы ведения поезда, управление локомотивом, действия в нестандартных ситуациях. В течение пяти часов проверяется их утомляемость - как они реагируют на продолжительный режим работы», - сообщил главный эксперт компетенции «Управление локомотивом» Геннадий Колосков (г. Пенза).

«Подготовка машинистов локомотива - это не месяц, не два, не три. Требуются годы и хорошие навыки, умения, учения. Тренажеры, которые здесь стоят, способствуют развитию данной профессии», - отметил эксперт компетенции «Управление локомотивом» Сергей Киреев (Ленинградская область).

В состязаниях по компетенции «Управление локомотивом» приняли участие шесть молодых машинистов.

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