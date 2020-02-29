29.02.2020 | 17:46

Недолго осталось царить зимнему белому безмолвию на самом крупном водоеме Пензенской области. Сурское море уже начинает волноваться, напоминая людям о своем крутом нраве. Пора серьезно задуматься о безопасности.

«В связи с повышением среднесуточных температур наблюдается активное таяние льда. На реках Пензенской области лед становится наиболее опасным, на Сурском водохранилище идет активное его таяние и проявляются промоины», - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

Специальная группа сотрудников МЧС на судне на воздушной подушке объезжает все море и фиксирует самые опасные места водоема.

В поселке Алферьевка в водохранилище впадает небольшая речка. На берегу - детский сад и школа, место тревожное. Находиться на поверхности водоема небезопасно.

«Погода меняется, дело идет к весне и везде появляются проталины, вода. Лед становится опасным, и мы проводим профилактические рейды в целях безопасности», - рассказал спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра Сергей Зонтиков.

Конечно, на водоемах региона главной группой риска являются рыболовы, которые готовы до последнего выходить на тающий лед. Профилактические беседы сотрудники МЧС ведут прежде всего с ними.

«Лед нормальный, толстый. Сантиметров 40-50 есть», - отметил рыболов.

«Мы знаем, что на лед почти нельзя выходить. На лед не захожу, когда он тоньше 10 сантиметров», - пояснил мужчина.

Специалисты говорят, что лед на водохранилище еще достаточно крепок, чего не скажешь о реках области. Многие из них уже готовы вскрыться.

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