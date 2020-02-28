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Общество | В школе № 77 ветеранам вручили юбилейные медали

28.02.2020|10:06
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В Железнодорожном районе Пензы продолжается вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 27 февраля, торжественное мероприятие состоялось в школе № 77.

Тружеников тыла, проживающих в микрорайоне ГПЗ-24, поздравили руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков и глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

В теплой атмосфере ветеранам вручили юбилейные медали, а коллектив школы подготовил концертную программу.

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