Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  74.21  |  $  67.58

Общество | В счетах «ТНС энерго Пенза» появится графа «Рекомендованный платеж»

28.02.2020|15:43
Печать

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции измененного формата.

Обновление связано с запуском новой услуги под названием «Рекомендованный платеж». Соответствующая графа появится в февральском счете за потребленную электроэнергию и станет постоянной.

Теперь в правой части квитанции будут указаны следующие варианты платежей:

- «К оплате» - обязательный платеж за объем фактически потребленной клиентом электроэнергии;

- «Рекомендованный платеж» - предварительный платеж, рассчитанный исходя из среднемесячного потребления ресурса;

- сумма, включающая обязательный и рекомендованный платежи.

При этом потребители смогут выбрать удобный им вариант оплаты. Доступно внесение как отдельно обязательного платежа, так и дополнительно к нему суммы рекомендованного платежа.

Данный вариант позволит потребителям избежать образования задолженности и начисления пеней, если по каким-либо причинам они не смогут вовремя оплатить счет в предстоящем месяце. Внесение платы впрок даст возможность не беспокоиться о наступлении очередного платежного периода, находясь в отпуске, командировке или стесненных финансовых обстоятельствах.

ООО «ТНС энерго Пенза» обращает внимание клиентов на то, что в квитанции нового образца будет изменен QR-код, предназначенный для оплаты. Теперь в нем зашифрована сумма обязательного и рекомендованного платежей. При оплате с помощью устройства, считывающего QR-код, эту сумму можно скорректировать, если клиент выберет для себя другой вариант платежа.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте