28.02.2020 | 15:43

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции измененного формата.

Обновление связано с запуском новой услуги под названием «Рекомендованный платеж». Соответствующая графа появится в февральском счете за потребленную электроэнергию и станет постоянной.

Теперь в правой части квитанции будут указаны следующие варианты платежей:

- «К оплате» - обязательный платеж за объем фактически потребленной клиентом электроэнергии;

- «Рекомендованный платеж» - предварительный платеж, рассчитанный исходя из среднемесячного потребления ресурса;

- сумма, включающая обязательный и рекомендованный платежи.

При этом потребители смогут выбрать удобный им вариант оплаты. Доступно внесение как отдельно обязательного платежа, так и дополнительно к нему суммы рекомендованного платежа.

Данный вариант позволит потребителям избежать образования задолженности и начисления пеней, если по каким-либо причинам они не смогут вовремя оплатить счет в предстоящем месяце. Внесение платы впрок даст возможность не беспокоиться о наступлении очередного платежного периода, находясь в отпуске, командировке или стесненных финансовых обстоятельствах.

ООО «ТНС энерго Пенза» обращает внимание клиентов на то, что в квитанции нового образца будет изменен QR-код, предназначенный для оплаты. Теперь в нем зашифрована сумма обязательного и рекомендованного платежей. При оплате с помощью устройства, считывающего QR-код, эту сумму можно скорректировать, если клиент выберет для себя другой вариант платежа.