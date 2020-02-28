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Общество | В Пензе устроили встречу клуба читателей «Молодого ленинца»

28.02.2020|18:04
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Хвалить любимый еженедельник читатели начали еще в очереди на регистрацию талонов для участия в розыгрыше и на теплые слова в адрес «Молодого ленинца» не скупились.

«Ваша газета бабушке очень нравится, интересная, она любит ее читать», - рассказала горожанка.

«Мы ее читаем всю жизнь. Самая, наверное, полезная информация из пензенских газет - в этой», - сообщила пенсионерка.

«Все любят «Молодой ленинец», - заявила пензячка.

Так начиналось четвертое заседание клуба читателей еженедельника. В этот раз перед собравшимися выступили сразу трое спикеров.

Сначала полицейские посоветовали, как уберечься от действий мошенников, особенно предостерегали от кибер-преступников.

«В настоящее время мобильные услуги, которые предоставляют банки, можно сказать, не имеют границ. То есть, дистанционно получив доступ к вашему «Личному кабинету», фактически можно оформить на вас кредит», - сообщил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Вопросов к сотрудникам полиции у собравшихся оказалось много.

Далее о том, как пожилым поддержать свое здоровье, рассказала врач-невролог.

Самым долгожданным моментом встречи стал розыгрыш. Несколько счастливчиков стали обладателями призов. Дарить их еженедельник будет продолжать весь год: в 2020-м «Молодой ленинец» отмечает свое 100-летие.

Завершил четвертую встречу клуба читателей газеты бесплатный концерт.

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Гость|28.02.2020 18:35|

penzainform.ru писал(a):

«Все любят «Молодой ленинец», - заявила пензячка.
Самонадеянное и глупое заявление.

Гость|28.02.2020 18:43|

Молодой пенсионерец правильное название

Гость|28.02.2020 18:48|

Ленинец? Молодой? Это кто?

Имя: Гость
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