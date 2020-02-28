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Общество | В Пензе рассмотрели вопрос профилактики студенческого экстремизма

28.02.2020|19:02
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Реальная обстановка вызывает тревогу. Речь идет о профилактике экстремизма среди студентов вузов региона. Проблема рассматривалась на первом в 2020 году заседании антитеррористической комиссии Пензенской области.

«Выявлен один из иностранных студентов - приверженец радикальных религиозных взглядов, разделяющий идеологию террористических организаций. Привлечен к административной ответственности по статье 20.3 КоАП и главе 18 КоАП. В отношении него вынесут решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации с последующим выдворением», - сообщил начальник центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области Алексей Ленин.

Подобная ситуация наблюдается не только в Сурском крае и затрагивает как студентов вузов, так и старшеклассников.

«В соседнем регионе сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которых подозревают в подготовке к нападению на школу. Молодые люди состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих массовые убийства», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Согласно проведенным исследованиям, все чаще в экстремистские организации вовлекаются несовершеннолетние.

«На сегодняшний день на профилактическом учете правоохранительных органов состоит шестеро несовершеннолетних из трех районов Пензенской области за распространение в сети Интернет деструктивной информации, содержащей неуважение к правоохранительным органам, скрытую рекламу наркотиков, суицида. Ребята не подозревают, что репост или оценка картинки, текста, сообщения - это уже распространение информации», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Основной причиной в этом случае является правовая неграмотность подростков.

В ходе совещания было решено усилить профилактическую работу и не ограничиваться только проведением кураторских или воспитательных часов среди студентов вузов и колледжей.

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Гость|28.02.2020 20:26|

Себя лучше рассмотрите

Гость|28.02.2020 20:30|

Всегда ли правоохранительные органы заслуживают уважения?

Гость|28.02.2020 21:31|

А студентам рассказали кто главные экстремисты в их стране?

Гость|28.02.2020 21:43|

Комментатору на видео похудеть бы и дикцию подтянуть...

Гость|28.02.2020 21:55|

Для профилактики экстремизма нужны наглядные пособия. Студентам нужно показывать портативную динамомашину, например.

Гость|28.02.2020 22:17|

Крестные хода нужны.

И новые мощи!

Гость|28.02.2020 22:59|

Главное "Капитал" Маркса не давать студентам читать. А если у кого найдут, отобрать и сжечь!

Имя: Гость
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