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Общество | В Пензе предложили увеличить зарплату охранникам школ и детсадов

28.02.2020|18:42
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Пока расстановка сил в школах и детских садах вахтеров и чоповцев - половина на половину. Из 223 образовательных организаций Пензы в 110 безопасность обеспечивают сотрудники специализированных охранных предприятий.

«Заключены договоры с частными охранными предприятиями, но к физической охране еще не приступили в силу тех причин, что частные охранные предприятия набирают и обучают людей», - сообщил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

После чего все школы и садики будут охраняться сотрудниками ЧОПов, пока же вахтеры на посту.

К организациям и их специалистам в униформе требования жесткие. Деятельность частных предприятий контролируют инспекторы лицензионно-разрешительного отдела Росгвардии.

На охрану школ и садиков сотрудниками ЧОПов в городском бюджете предусмотрены деньги.

«Те деньги, которые выделены охранникам, то есть 100 рублей в час, - они гораздо ниже, поэтому люди не идут на такую работу. Как можно пересмотреть эту цифру?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов.

«Естественно, мы будем выходить в администрацию города Пензы и к вам непосредственно, чтобы, изучив те предложения, которые мы получим от ЧОПов, просить дополнительные денежные средства на охрану наших образовательных учреждений», - ответил Федор Клемин.

Также на сессии городской думы говорили и об оснащении учреждений образования системой видеонаблюдения. Они есть еще не везде.

На антитеррористические мероприятия, в том числе установку камер, из областного и муниципального бюджетов выделяют 32 миллиона рублей.

«Тактико-технические характеристики камер вам известны? Вы их согласовывали с системой «Безопасный город»?» - задал вопрос депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Пока оборудуем образовательные учреждения этой системой, договоренности с «Безопасным городом» нет», - пояснил заместитель начальника Управления образования г. Пензы.

От соблюдения требований антитеррористической защищенности зависит безопасность детей, когда они пребывают в стенах учебных учреждений.

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Гость|28.02.2020 19:22|

За сутки 2400 гдеб найти такой обект. Средняя ставка 1200 1400 сутки

Гость|28.02.2020 19:27|

Срочно оборудовать все школы металодетекторами, оцепить все бетонными стенами, обвешать колючей проволокой, обход с собаками по периметру раз в 5 минут, камеру повесить на каждого школьника! Можно еще для личного успокоения оборудовать ракетные шафты рядом со школами, поставить пару шилок от воздушных атак, на вский случай, вдруг трамп полетит над школой и сделает что-то нехорошее. И побольше таблеток от паранои давать!

Гость|28.02.2020 19:45|

И аппарат для сканиирования рюкзаков как на ж.д вокзалах и аэропортах. А то засранцы всякую дрянь проносят а потом взрываются кабинеты химии.

Гость|28.02.2020 19:49|

ООО ЧОП Алекс-Поволжье с декабря 2019 г. не выплачивает охранникам зарплату.

Гость|28.02.2020 20:46|

Ага, плодите больше бездельников. Цирк безопасности

Гость|28.02.2020 21:04|

50 руб если платят и то хорошо а про 100 руб это загнули так загнули

Гость|28.02.2020 21:07|

А не лучше ли прекратить мучать образовательные организации бесконечными отчетами о проведении воспитательных и профилактических мероприятий, справками об антитеррористической обеспеченности и т.п., постоянными проверками, мониторингами, заполнением информационных систем и проч. Дайте педагогам и их руководителям детьми спокойно заниматься.

Гость|28.02.2020 21:22|

да в школах работают те же пенсионерки-вахтеры. только купили за свои же деньги удостоверения чоп. никакие занятия. экзамены. на бумаге они теперь работники чоп.

Гость|28.02.2020 22:15|

Попов заставьте налоги платить. Тогла всем денег хватит

Гость|28.02.2020 22:35|

100 рублей в час, плюс доплата за ночные часы 20%, плюс переработка по двойному тарифу, плюс праздничные дни по двойному тарифу. Выходит около 20 тыр при графике сутки трое. И это мало для вахтёра, им что до 30 или 40 хотят поднять? При том что учитель в школе работая на одну ставку еле еле на МРОТ нарабатывает.

Имя: Гость
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