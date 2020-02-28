28.02.2020 | 18:42

Пока расстановка сил в школах и детских садах вахтеров и чоповцев - половина на половину. Из 223 образовательных организаций Пензы в 110 безопасность обеспечивают сотрудники специализированных охранных предприятий.

«Заключены договоры с частными охранными предприятиями, но к физической охране еще не приступили в силу тех причин, что частные охранные предприятия набирают и обучают людей», - сообщил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

После чего все школы и садики будут охраняться сотрудниками ЧОПов, пока же вахтеры на посту.

К организациям и их специалистам в униформе требования жесткие. Деятельность частных предприятий контролируют инспекторы лицензионно-разрешительного отдела Росгвардии.

На охрану школ и садиков сотрудниками ЧОПов в городском бюджете предусмотрены деньги.

«Те деньги, которые выделены охранникам, то есть 100 рублей в час, - они гораздо ниже, поэтому люди не идут на такую работу. Как можно пересмотреть эту цифру?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов.

«Естественно, мы будем выходить в администрацию города Пензы и к вам непосредственно, чтобы, изучив те предложения, которые мы получим от ЧОПов, просить дополнительные денежные средства на охрану наших образовательных учреждений», - ответил Федор Клемин.

Также на сессии городской думы говорили и об оснащении учреждений образования системой видеонаблюдения. Они есть еще не везде.

На антитеррористические мероприятия, в том числе установку камер, из областного и муниципального бюджетов выделяют 32 миллиона рублей.

«Тактико-технические характеристики камер вам известны? Вы их согласовывали с системой «Безопасный город»?» - задал вопрос депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Пока оборудуем образовательные учреждения этой системой, договоренности с «Безопасным городом» нет», - пояснил заместитель начальника Управления образования г. Пензы.

От соблюдения требований антитеррористической защищенности зависит безопасность детей, когда они пребывают в стенах учебных учреждений.

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