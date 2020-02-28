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Общество | В Пензе более 700 человек пришли на конференцию закупок

28.02.2020|18:21
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Более 700 человек собрались в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, чтобы сформировать профессиональное сообщество. Там прошла II Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок. На ней рассмотрели изменения и порядок применения законодательства о контрактной системе.

«На мероприятии выступают федеральные спикеры из института сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, из Российского института правосудия и многие другие. Большинство секций проводится для государственных муниципальных заказчиков, но есть отдельная секция для представителей участников закупок, то есть того бизнеса, который участвует в закупках», - пояснил руководитель комитета по государственным закупкам ПРО «Опора России» Виталий Макаров.

В них всегда есть две стороны - участники и заказчики. Всем необходимо знать свои права и обязанности. Кроме того, сфера государственных заказов считается самой коррупционной. Об этом предупреждает антимонопольная служба.

«Нацпроекты, строительство, медицина - где большие деньги, там и коррупция, сговоры на торгах, причем не только между участниками, а с самими заказчиками, органами власти. Поэтому здесь - пристальное внимание», - отметила начальник отдела контроля закупок УФАС России по Пензенской области Елена Казакова.

Еще одной особенностью сферы закупок является частое изменение законодательства в этой сфере. На конференции много говорили о нововведениях.

«Все идет по пути цифровизации. С 1 января 2020 года мы частично отказываемся от бумажных документов в сфере закупок, частично вводятся электронные акты выполненных работ, и данная тенденция усиливается. К 2021 году планируется отказаться от бумажного документооборота, будет только юридически значимый электронный документооборот», - сообщил Виталий Макаров.

Все это должно упростить процесс и сделать его обоюдно выгодным для участников и заказчиков закупок.

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Гость|28.02.2020 18:53|

Попы были?

Или ни них миллиарды из бюджета тратятся без всяких конкурсов закупок?

Гость|28.02.2020 19:09|

penzainform.ru писал(a):

«Все идет по пути цифровизации. С 1 января 2020 года мы частично отказываемся от бумажных документов в сфере закупок, частично вводятся электронные акты выполненных работ, и данная тенденция усиливается. К 2021 году планируется отказаться от бумажного документооборота, будет только юридически значимый электронный документооборот», - сообщил Виталий Макаров.
Помощь хакерам - отказ от документов на бумажном носителе. Да, давайте переводите все в цифру.

Гость|28.02.2020 19:16|

Не пришли, а пригнали всех подряд на эту бесполезную, как и все дела единоросов, конференцию.

Гость|28.02.2020 22:13|

Почему в зале много свободных мест?

Гость|28.02.2020 22:48|

А что такое "Опора России"? Очередная распиленная контора единоросов?

Имя: Гость
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