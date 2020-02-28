28.02.2020 | 16:52

Первомайский районный суд обязал пензенца вернуть полумиллионный долг.

Он взял у знакомого под расписку 564 000 рублей и обещал вернуть всю сумму до 31 мая 2019 года. При этом заемщик должен был ежемесячно выплачивать кредитору по 2% суммы за пользование деньгами.

Однако горожанин не смог рассчитаться в назначенный срок, и ростовщик обратился в суд, потребовав взыскать деньги и наложить арест на квартиру и другое имущество должника.

Служители Фемиды отказались накладывать арест на квартиру, так как ее стоимость превышает сумму займа, а в остальном иск удовлетворили.

«Расчет задолженности, представленный истцом, включающий в себя сумму основного долга и сумму рассчитанных процентов, проверен судом, являлся арифметически верным, соответствовал условиям договора займа, ответчиком не оспорен, в связи с чем был принят во внимание и положен в основу принятого судом решения», - уточнили в пресс-службе суда.

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