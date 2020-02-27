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Общество | Житель Спасска обошел несколько инстанций ради ликвидации свалки

27.02.2020|11:12
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В Нижнеломовскую межрайонную прокуратуру обратился житель Спасска, добивающийся справедливости.

12 ноября 2019 года мужчина пожаловался в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области на то, что администрация Спасска не принимает меры к ликвидации стихийной свалки.

Из областного управления обращение переслали в территориальный отдел. А этот надзорный орган перенаправил документ в администрацию Спасска, на которую, собственно, и жаловался горожанин.

Прокурор возбудил в отношении начальника территориального отдела Роспотребнадзора административное дело, и чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Решение пока не вступило в силу.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в итоге настойчивый защитник окружающей среды добился нужного ему результата. Он вновь обратился в областное управление Роспотребнадзора, и по настоянию этого ведомства администрация Спасска приняла меры к ликвидации свалки.

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Гость|27.02.2020 11:35|

К ногтю жуликов и воров

Гость|27.02.2020 11:41|

Гость писал(a):

Гость|27.02.2020 11:35|

К ногтю жуликов и воров

Яйца сначала отрасти...

Гость|27.02.2020 13:58|

...а общественные слушания, как в Сердобске, он не пытался замутить ?

Прежде чем приступить к ликвидации стихийной свалки в Сердобске, придется совершить немало предварительных действий: разработать план, отправить его на экспертизу и обсудить с общественностью.

«Запроектированы работы по ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки в Сердобске, в связи с чем данная проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Гость|27.02.2020 14:07|

Гость писал(a):

Яйца сначала отрасти...
Скока штук отращивать?

Имя: Гость
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