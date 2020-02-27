27.02.2020 | 11:12

В Нижнеломовскую межрайонную прокуратуру обратился житель Спасска, добивающийся справедливости.

12 ноября 2019 года мужчина пожаловался в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области на то, что администрация Спасска не принимает меры к ликвидации стихийной свалки.

Из областного управления обращение переслали в территориальный отдел. А этот надзорный орган перенаправил документ в администрацию Спасска, на которую, собственно, и жаловался горожанин.

Прокурор возбудил в отношении начальника территориального отдела Роспотребнадзора административное дело, и чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Решение пока не вступило в силу.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в итоге настойчивый защитник окружающей среды добился нужного ему результата. Он вновь обратился в областное управление Роспотребнадзора, и по настоянию этого ведомства администрация Спасска приняла меры к ликвидации свалки.

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