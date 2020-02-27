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Общество | В Железнодорожном райсуде Пензы назначен новый председатель

27.02.2020|15:12
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В среду, 26 февраля, председатель регионального облсуда Виктор Трифонов и начальник Управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков представили коллективу Железнодорожного районного суда Пензы нового председателя - Владимира Балюкова.

Он назначен на должность Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2020 № 141 на шестилетний срок полномочий.

Владимир Балюков родился 9 августа 1959 г. В 1985-м окончил Саратовский юридический институт. Был стажером, затем следователем прокуратуры Железнодорожного района Пензы. С 1987 по 1990 год являлся инструктором Пензенского горкома КПСС, затем до 1992 г. трудился в облисполкоме.

В декабре 1992 года на Владимира Ивановича было возложено временное исполнение обязанностей народного судьи Октябрьского районного народного суда Пензы, а через полгода он был назначен на эту должность на пятилетний срок.

Указом Президента РФ в 1998-м Владимир Балюков назначен судьей Октябрьского районного суда Пензы без ограничения срока полномочий. Через 10 лет он стал заместителем председателя данного суда, затем врио председателя суда, а после этого дважды (в 2009 и 2015 году) назначался председателем Октябрьского райсуда на 6-летний срок полномочий.

Владимир Балюков имеет многочисленные награды.

«В ответном слове Владимир Балюков подчеркнул: «Несмотря на мой большой стаж в должности судьи, председателя суда, чувство волнения всегда присутствует, и я считаю это нормой. Не волнуется только тот человек, которому все безразлично. Я рад, что пришел именно в Железнодорожный суд. Вы замечательный коллектив, грамотные профессионалы, я уверен, что мы сработаемся», - сообщили в пресс-службе Пензенского облсуда.

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Источник — фото oblsud.pnz.sudrf.ru
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