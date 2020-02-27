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Общество | Горводоканал: Качество холодной воды соответствует нормам СанПиН

27.02.2020|17:02
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Горводоканал ежедневно строго контролирует качество питьевой воды в распределительной сети. Отбор проб для анализа осуществляется в разных районах города. Именно по результатам этих лабораторных исследований оценивается качество питьевой воды, подаваемой пензенцам.

Согласно данным последнего анализа, сделанного 27 февраля, качество воды, как подаваемой в распределительную сеть, так и в самой распределительной сети, соответствует всем необходимым нормативам СанПиН.

Одна из базовых задач водоканала - строгий контроль за тем, чтобы вода, поставляемая потребителям, была безопасной для здоровья и отвечала требованиям санитарного законодательства.

Кроме того, регулярный государственный надзор за работой системы централизованного водоснабжения осуществляется и службой Роспотребнадзора.

За последние два дня ресурсоснабжающей компании пришлось в очередной раз столкнуться с тем, что жители Пензы путают зоны ответственности разных коммунальных организаций. Горожане публикуют в некоторых группах в социальных сетях свои обращения к водоканалу по вопросам, не связанным с деятельностью предприятия, как, например, комментарии с жалобами на качество горячей воды в кранах. При этом обращений по поводу качества холодной воды ни в диспетчерскую службу, ни в call-центр Горводоканала не поступало.

Предприятие отвечает только за состояние и работу городской системы холодного водоснабжения и канализации. Иные коммунальные услуги, например горячее водоснабжение или отопление, оно не предоставляет.

По всем вопросам, связанным с холодным водоснабжением и водоотведением, всегда можно обратиться по телефону 20-00-19.

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