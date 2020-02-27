27.02.2020 | 17:24

Жители нескольких домов на улице Ростовской всеми способами стараются не подпустить талую воду к своим владениям. Кто откидывает снег от своих домов, кто, наоборот, строит из него баррикады. Дорогу в частном секторе уже затопило.

«Здесь низина, яма. Там бугры кругом, а здесь яма, вода сюда стекает. Ей деваться некуда, она вверх не пойдет, так здесь и оседает», - пояснила жительница дома № 119 на ул. Ростовской Татьяна Потапова.

В этом частном секторе каждую весну стоит вода. Наученные горьким опытом люди звонят в городское управление по делам ГОЧС. Руководство принимает решение, как локализовать эти подтопления.

На помощь приходят и сотрудники муниципальной пожарной части. Они и в огне не горят, и в воде не тонут.

«Такие проблемные места у нас на Ростовской, на улице Антонова, возле школы № 77 - там, где отсутствует система ливневой канализации. Соответственно, здесь работают сотрудники муниципальной пожарной части, на центральных дорогах, на улице Чаадаева - специалисты «Пензадормоста», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

В частном секторе выставили мотопомпу, протянули шланги до ближайшего канализационного люка на Ивановской. Откачивают воду, работают в местах локальных подтоплений. Пока о приходе паводка говорить рано, утверждают специалисты. Хотя при таком температурном режиме и он не заставит себя долго ждать.

«Готовимся к паводку, а какая будет вода - большая, малая, - это уже покажет время», - отметил Александр Дерябин.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На контроле и уровень воды в Суре. Она уже вскрылась.

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