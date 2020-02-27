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Общество | Частный сектор в Пензе начало затапливать талыми водами

27.02.2020|17:24
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Жители нескольких домов на улице Ростовской всеми способами стараются не подпустить талую воду к своим владениям. Кто откидывает снег от своих домов, кто, наоборот, строит из него баррикады. Дорогу в частном секторе уже затопило.

«Здесь низина, яма. Там бугры кругом, а здесь яма, вода сюда стекает. Ей деваться некуда, она вверх не пойдет, так здесь и оседает», - пояснила жительница дома № 119 на ул. Ростовской Татьяна Потапова.

В этом частном секторе каждую весну стоит вода. Наученные горьким опытом люди звонят в городское управление по делам ГОЧС. Руководство принимает решение, как локализовать эти подтопления.

На помощь приходят и сотрудники муниципальной пожарной части. Они и в огне не горят, и в воде не тонут.

«Такие проблемные места у нас на Ростовской, на улице Антонова, возле школы № 77 - там, где отсутствует система ливневой канализации. Соответственно, здесь работают сотрудники муниципальной пожарной части, на центральных дорогах, на улице Чаадаева - специалисты «Пензадормоста», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

В частном секторе выставили мотопомпу, протянули шланги до ближайшего канализационного люка на Ивановской. Откачивают воду, работают в местах локальных подтоплений. Пока о приходе паводка говорить рано, утверждают специалисты. Хотя при таком температурном режиме и он не заставит себя долго ждать.

«Готовимся к паводку, а какая будет вода - большая, малая, - это уже покажет время», - отметил Александр Дерябин.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На контроле и уровень воды в Суре. Она уже вскрылась.

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Гость|27.02.2020 20:31|

Давно пора ливневку сделать,и подключить к центральной канализации,а не выгребные ямы.а ростовская каждый год в воде стоит,детям в школу пройти невозможно, обязательно машинами обрызгает.

Гость|27.02.2020 23:11|

На Ростовской кошмар, от пенсионного фонда, в сторону Росгосстраха, и дальше все затоплено, на дорогах ямы огромные и все эти ямы затоплены, позор городской власти. Проехать нельзя, тротуар только почему-то с одной стороны. Из года в год качают воду от домов, и это 21 век. Когда наши власти, начнут обращать внимание на жителей, или только мы нужны, чтобы ходить на выборы? На дороги выделяются огромные деньги, как надоело это разгельдяйство и безразличие.

Гость|28.02.2020 00:19|

если кто-то гидроудар поймает в этих лужах по 40 см - кто будет платить?

Гость|28.02.2020 00:52|

Власть надо менять. Долой жуликов и воров!

Имя: Гость
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