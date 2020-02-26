26.02.2020 | 18:00

Приближается к концу турнир WorldSkills Russia - 2020. Испытания проходят по 28 компетенциям. Организаторы VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» самое вкусное оставили напоследок.

«Это и сфера услуг, и сфера общественного питания, сфера информационно-коммуникационных технологий, сфера сельского хозяйства, сфера образования. Кроме того, в пяти компетенциях соревнуются еще и юниоры - это школьники в возрасте от 14 до 16 лет. И в пяти компетенциях соревнуются специалисты в возрасте 50 лет и старше - это соревнования «Навыки мудрых», - сообщил заместитель начальника управления министерства образования области Андрей Сафронов.

Из 200 участников соревнований 9 состязаются в компетенциях «Поварское дело» и «Кондитерское дело». У этих номинаций запах особый. В лаборатории так и хочется проглотить все и сразу, да еще пальцы облизать.

«Они выполняют сегодня приемы нарезки. Особенность в том, что они не знали, какой вид нарезки и какой овощ они будут нарезать. Далее, они представляют сегодня фингерфуд - это закуска, два вида по 20 штук. И третье блюдо - десерт», - пояснила главный эксперт компетенции «Поварское дело» Елена Алькаева.

Молодые профессионалы за 4,5 часа из предложенного набора продуктов, должны были приготовить три блюда по собственному рецепту.

«Оцениваются соответствие температуры подачи, внешний вид, эстетичность, аппетитность блюда, креативность, стиль должен быть выдержан, соответствие вкуса общепринятым нормам. Если что-то будет свыше этой нормы, какой-то взрыв эмоций, то, естественно, это высший балл», - отметила Елена Алькаева.

Победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» станут известны в воскресенье, 1 марта. Им предстоит побороться за право участвовать во всероссийском финале.

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