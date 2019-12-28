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Общество | В Пензенской области решили благоустроить родники

28.12.2019|16:28
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В Пензенской области в 2020 году планируют приступить к реализации регионального эколого-просветительского проекта «Живи, родник!». Вопрос обсуждался на заседании в правительстве в субботу, 28 декабря.

Акция предполагает очистку источников и приведение в порядок прилегающих к ним территорий, организацию мониторинга родников с забором проб воды и ее лабораторным анализом.

К работе хотят привлечь пензенское отделение Русского географического общества, профильные областные ведомства, муниципальные образования, вузы и колледжи.

«Кроме благоустройства территорий природных источников, запланированы установка унифицированных информационных стендов и создание электронной карты родников Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалистам поручили проанализировать федеральные программы, чтобы привлечь средства из госказны. Реализовать проект предполагается за три года.

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Гость|28.12.2019 16:35|

Да водица из под крана оставляет желать лучшего!Вот в Европе вода из под крана это вода!

Гость|28.12.2019 16:37|

Ага. А потом придут рясобрюхие, наставят крестов и скажут "это наше"

Гость|28.12.2019 16:38|

Гость писал(a):

Да водица из под крана оставляет желать лучшего!Вот в Европе вода из под крана это вода!
Вы дурачек?

Гость|28.12.2019 17:06|

Гость писал(a):

Вы дурачек?
А ты гей!

Гость|28.12.2019 17:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Да водица из под крана оставляет желать лучшего!Вот в Европе вода из под крана это вода!

Вы дурачек?

Мгерыча Димка,за классное лизание задниц пупков, даже на званный обед пригласили,мослы со стола поглодать.

Имя: Гость
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