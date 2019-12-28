В Пензенской области в 2020 году планируют приступить к реализации регионального эколого-просветительского проекта «Живи, родник!». Вопрос обсуждался на заседании в правительстве в субботу, 28 декабря.
Акция предполагает очистку источников и приведение в порядок прилегающих к ним территорий, организацию мониторинга родников с забором проб воды и ее лабораторным анализом.
К работе хотят привлечь пензенское отделение Русского географического общества, профильные областные ведомства, муниципальные образования, вузы и колледжи.
«Кроме благоустройства территорий природных источников, запланированы установка унифицированных информационных стендов и создание электронной карты родников Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специалистам поручили проанализировать федеральные программы, чтобы привлечь средства из госказны. Реализовать проект предполагается за три года.
Да водица из под крана оставляет желать лучшего!Вот в Европе вода из под крана это вода!