28.12.2019 | 10:38

В пятницу, 27 декабря, в Пензе прошел рейд по точкам продажи пиротехнических изделий. В состав комиссии вошли чиновники, представители управления ГОЧС и Госпожнадзора.

Всего в Пензе насчитывается 17 объектов такой торговли. При проверке обнаружились нарушения при хранении и реализации опасных товаров.

Так, в магазине «Грядка» на проспекту Строителей, 37а, пиротехнические изделия располагались в непосредственной близости от системы отопления, хотя норматив - не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов.

В отделе «Прометей» на улице Революционной огнетушитель не был зафиксирован во избежание возможного падения.

В магазине «Большой праздник» на улице Островского, 70Б, торговля велась без огораживающих витрин с образцами товаров. Такие витрины исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра, а в данной точке покупатели имели самостоятельный доступ к товару.

«С руководителем данного магазина проведена профилактическая беседа по соблюдению требований пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Неправильное хранение петард и фейерверков может привести к трагедии. В декабре 2018 года в Заречном при пожаре в складском помещении магазина пиротехники на улице Мира погиб 21-летний молодой человек.