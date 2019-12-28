28.12.2019 | 17:01

В Кузнецке старые образовательные учреждения начнут закрывать. К этому призвал мэр города Сергей Златогорский.

«Школ и детских садов сегодня в городе хватает, поэтому особо проблемные здания с деревянными перекрытиями, сгнившими коммуникациями, без подвальных помещений можно выводить из эксплуатации. В 2019 году одно учреждение дошкольного образования было закрыто, но взамен построены два новых корпуса», - рассказал Сергей Златогорский на итоговой пресс-конференции.

По его словам, для ремонта учреждений образования удалось привлечь более 100 млн рублей.

На 2020-й запланированы восстановительные работы в школе № 2 на улице Калинина, детском саду № 24 на Рабочей. Завершится проектирование ремонта здания гимназии № 1.

«Неожиданностью года стала проблема с аварийностью здания 9-й гимназии. Малой кровью обойтись не удалось, проблема оказалась гораздо серьезнее, но в декабре подписан контракт с новым подрядчиком», - привела слова мэра пресс-служба администрации Кузнецка.