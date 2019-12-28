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Общество | ОАО «РЖД» взыскало деньги со студента-прогульщика

28.12.2019|09:25
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Ленинский районный суд Пензы взыскал с местного жителя деньги в пользу ОАО «Российские железные дороги».

Во время заседания было установлено, что 1 сентября 2012 года между истцом, ответчиком и Пензенским техникумом железнодорожного транспорта был заключен договор о целевой подготовке.

Молодой человек должен был получить среднее профессиональное образование по очной форме обучения, а в течение месяца после окончания техникума прибыть в Пензенский центр организации работы железнодорожных станций, заключить трудовой договор не менее чем на три года и отработать этот срок.

7 июня 2019 года гражданина исключили из числа студентов как не приступившего к занятиям.

«Расходы ОАО «Российские железные дороги» на целевую подготовку ответчика составили 57 000 рублей», - сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Представители ОАО «РЖД» обратились к служителям Фемиды с просьбой взыскать эту сумму, а также расходы на уплату госпошлины (1 910 рублей).

Суд постановил удовлетворить эти требования. Решение было принято заочно и пока не вступило в силу, срок обжалования еще не истек.

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